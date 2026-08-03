Ректор МГУ поблагодарил Виталия Королева за поиски погибшего преподавателя

Владимир Кржевов. Фото: https://vk.ru/philosophy_msu.

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий направил официальное обращение главе Тверской области Виталию Королеву. В университете с прискорбием восприняли известие о смерти Владимира Кржевова, назвав его уход невосполнимой потерей для научного сообщества.

Напомним, ранее стало известно, что заслуженный преподаватель МГУ найден погибшим. Руководитель вуза от себя лично и от всего коллектива университета выразил глубокую благодарность за организацию поисковых работ на Селигере, где разыскивали доцента кафедры социальной философии Кржевова.

Садовничий отметил деятельное личное внимание главы региона к поискам, а также подчеркнул колоссальный труд спасателей МЧС, волонтеров и неравнодушных граждан, участвовавших в операции.