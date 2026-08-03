Тело нашли в трех километрах от отеля: Появились подробности поисков в Тверской области профессора МГУ

На лодке обследовали 3 км береговой линии. Фото: ВПСО "Сова"

В пятницу вечером из Осташковского округа пришла трагическая весть: профессор МГУ Владимир Кржевов, которого искали пять дней, обнаружен в зарослях леса. «Найден, погиб». Напомним, мужчина отдыхал в самом большом отеле селигерского края со своими родными. Утром он покинул номер и не вернулся. Заявка на поиски поступила к волонтерам ВПСО «Сова» после обеда.

Елена Ланина (позывной Эврика) первой выдвинулась на поиски со своей следовой собакой. Волонтер была назначена «старшей на месте». После окончания поисков она поделилась подробностями операции, за которой следили не только жители Тверского региона, но и сотрудники, и студенты старейшего вуза России - МГУ имени Ломоносова, где ученый с мировым именем в свои 77 лет продолжал преподавать.

НА КАМЕРАХ ОКАЗАЛСЯ НЕ ТОТ

- Мы собирались выезжать на поиск женщины, пропавшей несколькими неделями ранее. Но поступила новая заявка: пропал пожилой мужчина. Под координаторством Димы Погребецкого (позывной Дип) мне было поручено взять этот поиск, как старшему на месте. Тогда никто еще не предполагал, сколько людей объединится, сколько километров предстоит пройти и насколько непростой окажется эта история, - рассказывает Эврика.

На месте пропажи сразу начал работу кинологический следовой расчет. За точку старта взяли место, где, как считали родственники, мужчину видели в последний раз. Но собака никуда не вывела. Позже стало понятно почему: на записях камер оказался не Владимир Кржевов, а совсем другой человек, лишь очень похожий. В этом помогли разобраться в том числе и постояльцы отеля. То есть изначально собаки пошли не по тому следу. А тем временем реальные следы Кржевова уже затоптали. Это усложнило ситуацию с поисками.

К поискам привлекли шесть собак. Фото: ВПСО "Сова"

БПЛА, ИИ, ВОДОЛАЗЫ

Организовали работу штаба, распределили силы и выстроили поисковые мероприятия, проработали версии и задачи. Руководство отеля выделило помещение под штаб, работавший и днем, и ночью, номер для отдыха волонтеров, помогло с питанием тех, кто занимался поисками. Эта простая, но очень важная помощь позволила сосредоточиться на главном - поиске человека.

К вечеру к работе подключились подразделения ВПСО «Сова» из Осташкова, Селижарово, Пено, затем Нелидово, Ржева, Кувшиново, Торжка. Волонтеры вместе с управляющей отелем часами просматривали записи камер. Именно это помогло восстановить маршрут мужчины. Следовые расчеты однозначно выводили за пределы большой территории гостиничного комплекса, но дальше след обрывался. Пропавший на камерах исчез из поля зрения.

Найти человека в такой траве - нереальная задача. Фото: ВПСО "Сова"

Силовики и волонтеры прочесывали квадраты леса: склоны, густые кусты, высокую крапиву, просеки. На воде работали сотрудники ГИМС. По одной из первоначальных версий, мужчина мог утонуть, поэтому прибрежные воды обследовали тщательно. Три километра береговой линии было осмотрено с лодки, инициировано три погружения водолазов.

К работе подключались новые силы из Твери. Применили на практике БПЛА отряда «Сова», задействовали системы обработки снимков с элементами искусственного интеллекта. Неоднократно проверяли и рассматривали на экране каждую точку, похожую на человека. И никакого результата.

«ЧЕРНЫЙ» КВАДРАТ

На пятый день к поискам присоединились сотрудники лесничества, работали полиция, МЧС. Одной из групп достался практически непроходимый бурелом. Она была вынуждена вернуться. Но, как выяснилось впоследствии, именно здесь находился человек, которого искали.

Как пояснила «КП»-Тверь» руководитель пресс-службы ВПСО «Сова» Наталья Муромцева (позывной Таша), этот заросший бурьяном квадрат всё равно нужно было проверить. По другому пути в него пробрались два Сергея: Сергей Арефьев (Бист) и Сергей Бочаров (Фродо). Они и нашли тело пропавшего мужчины.

На вопрос, как 77-летний мужчина, передвигавшийся при помощи трости, смог пройти в труднопроходимую чащу, куда трудно было пробраться молодым тренированным людям, теперь уже не ответит никто.

- Возможно, он нашел более простой путь в этот квадрат, зашел с какой-то другой стороны, - предположила Наталья Муромцева. - И знаете, часто маломобильные люди в состоянии стресса (понял, что заблудился) способны на физическую активность, которую трудно объяснить.

Владимира Сергеевича нашли на расстоянии примерно трех километров от отеля.

Местами поисковые группы выходили в непроходимую чащу. Фото: ВПСО "Сова"

ГРУППУ ЭВАКУИРОВАЛИ ПО ВОДЕ

За эти дни поисковики прошли более 300 км треков, в лесу работало шесть кинологических расчетов ВПСО «Сова», 170 га территории осмотрено с воздуха с помощью дронов «Совы».

- Я остановила наши группы, связалась с теми, кто еще работал по поиску, чтобы прекратить дальнейшую работу. Потом был долгий путь через бурелом вместе с сотрудником уголовного розыска к месту трагедии. Обратно нашу группу эвакуировали по воде. Предстоял тяжелый разговор с сыном, который все эти дни проходил вместе с нами каждый километр, не теряя надежды. Я подошла к нему, пытаясь подобрать слова. Но они уже были не нужны: он всё понял раньше, чем я успела что-либо произнести, - сообщила Елена Ланина.

Поиски шли пять дней. Фото: ВПСО "Сова"

ОПРЕДЕЛЯЛ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ АТМОСФЕРУ

На сайте философского факультета МГУ опубликован некролог. В нем сообщается, что Владимир Сергеевич окончил этот факультет в 1977 году, в 1989 году вернулся сюда уже в качестве преподавателя и проработал более 35 лет. Был ведущим специалистом по социальной философии и философии истории. Длительное время выполнял обязанности ученого секретаря диссертационного совета по философским наукам, входил в редакционный совет факультета, участвовал в работе научных конференций, конгрессов и круглых столов. Его лекции по социальной философии, философии истории и философии права сохранены в открытом видеолектории МГУ Teach-in. Владимир Сергеевич принадлежал к числу преподавателей, определявших интеллектуальную атмосферу факультета.

Причину смерти Владимира Кржевова сейчас устанавливает судмедэкспертиза. Предварительный осмотр следов насильственной смерти не выявил.