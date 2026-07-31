Ушел искупаться и исчез: В Тверской области волонтеры и силовики просят туристов помочь в поисках профессора МГУ

Поисковики прочесывают берега озера. Фото: ВПСО "Сова"

«Нам нужна любая зацепка, любая помощь. Вы были в тех краях? Видели что-то необычное? Может быть, у вас есть дача рядом или вы проезжали мимо? Ваше «возможно» может стать тем самым ключом, который спасет жизнь. Не проходите мимо. Остановитесь на секунду, загляните в свой телефон, посмотрите видеорегистраторы автомобилей», - призывают волонтеры тверского поисково-спасательного отряда «Сова».

Владимир Кржевов. Фото: https://vk.ru/philosophy_msu

В Тверской области шестой день ищут 77-летнего Владимира Сергеевича Кржевова — доцента МГУ, кандидат наук, доцент кафедры социальной философии и философии истории философского факультета. 26 июля ушел из своего гостиничного номера отеля на Селигере, где отдыхал с сыном и внуком, и не вернулся...

Владимир Кржевов с родней поселился в деревне Новые Ельцы, в самом большом гостиничном комплексе Селигерского края. Камеры наблюдения зафиксировали его выходящим из отеля утром. При себе у него был пакет. Профессор направлялся в лес, возможно, хотел искупаться в озере. Родственники ученого, заметив его пропажу, сразу заявили об этом. Но вот уже шесть дней его не могут найти.

Поиски ведутся в зарослях густой травы. Фото: ВПСО "СОВА"

31 августа в ряде СМИ прошла информация, что Владимир Кржевов мог утонуть. В региональном главке МЧС «КП»-Тверь» это пока не подтвердили. Хотя такая версия, конечно, рассматривается... 77 лет, немолодому уже мужчине могло стать плохо. Да много чего могло быть. Но родственники и поисковики не теряют надежды.

На поиски брошены большие силы. Сотрудники МЧС, полиция, кинологи ВПСО «Сова» с собаками, «ЛизаАлерт», местные жители, знающие каждую тропинку, туристы, отдыхающие поблизости. Вместе со всеми участвует в операции сын пропавшего. В работе применяются тепловизоры и коптеры, которые прочесывают поля квадрат за квадратом.

Волонтеры ежедневно проверяют лесную зону и береговую линию. Работа не останавливается ни на один день, и все участники поисков рассчитывают найти мужчину живым.

Владимир Кржевов - Заслуженный преподаватель МГУ, автор более 50 статей и 15 книг по проблемам методологии социального знания и законов функционирования социальных систем.Он работает в одном из главных вузов страны около 40 лет. О случившемся на Селигере было доложено ректору вуза Виктору Садовничему, который обратился с письмом к главе Тверского региона Виталию Королеву. Тот, в свою очередь, написал резолюцию по оказанию всевозможной поддержки в поисках.

Следственный Комитет СУ РФ по Тверской области также обращается к общественности с просьбой оказать содействие. Осташковским межрайонным следственным отделом ведомства возбуждено уголовное дело по факту исчезновения Владимира Кржевова. Пресс-служба сообщает, что с момента возбуждения дела сформирована следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи и криминалисты регионального СК России и сотрудники полиции. Продолжается проведение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия.

К поискам подключился СК. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области

Жителям Осташковского района и туристам сообщают приметы пропавшего: Рост 170 см., среднего телосложения, волосы седые, глаза карие.

Особые приметы: борода, усы, хромает при ходьбе.

Владимир Кржевов был одет в кофту голубого цвета, серую футболку, серые шорты, шлепанцы. При себе имел желтый пакет, деревянную трость, солнцезащитные очки.

Если вы стали очевидцем преступления или видели этого человека, просьба обратиться в СУ СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69, либо по адресу: Тверская обл., г. Осташков, ул. Константина Заслонова, д. 3.

Телефоны волонтеров «Совы»: 8 (910) 646-34-34; 8 (904) 014-12-34