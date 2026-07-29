На место происшествия выехала прокурор Зубцовского района Виктория Виноградова. Фото: Прокуратура Зубцовского округа.

Прокуратура Зубцовского округа организовала проверку по факту пожара, в котором сгорели декорации фильма «Молодинская битва» в деревне Большое Кобяково 29 июля. По предварительной информации, возгорание декораций киногородка произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемочного процесса.

Прокуратура выясняет причины пожара декораций фильма «Молодинская битва» Видео: Прокуратура Тверской области.

На место происшествия выехала прокурор Зубцовского округа Виктория Виноградова. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. Установление причин и обстоятельств возгорания, а также принятие процессуального решения находятся на контроле надзорного органа.

Напомним, пожар на территории киногородка произошел в ночь на 29 июля в Зубцовском округе Тверской области. Огонь уничтожил масштабные декорации, построенные для съемок исторического фильма «Молодинская битва». Ранее «КП»-Тверь рассказывала о происшествии и публиковала фотографии с места пожара, сделанные сотрудниками МЧС.