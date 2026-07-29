Фото: МЧС Тверской области.

МЧС Тверской области опубликовало фотографии пожара, в котором сгорели декорации фильма «Молодинская битва» в Зубцовском округе.

Фото: МЧС Тверской области.

Напомним, возгорание произошло в ночь на 29 июля на территории киногородка, построенного для съемок исторической картины. Огонь уничтожил масштабные деревянные декорации.

Фото: МЧС Тверской области.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники пожарно-спасательных подразделений боролись с огнем в темное время суток.

Фото: МЧС Тверской области.

В ликвидации пожара были задействованы силы и техника регионального управления МЧС. Причины возгорания устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.