Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 июля 2026 8:21

Появились фото пожара на съёмках фильма «Молодинская битва» в Тверской областифото

Опубликованы фото пожара, в котором сгорели декорации фильма «Молодинская битва» в Зубцовском округе Тверской области
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Фото: МЧС Тверской области.

Фото: МЧС Тверской области.

МЧС Тверской области опубликовало фотографии пожара, в котором сгорели декорации фильма «Молодинская битва» в Зубцовском округе.

Фото: МЧС Тверской области.

Фото: МЧС Тверской области.

Напомним, возгорание произошло в ночь на 29 июля на территории киногородка, построенного для съемок исторической картины. Огонь уничтожил масштабные деревянные декорации.

Фото: МЧС Тверской области.

Фото: МЧС Тверской области.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники пожарно-спасательных подразделений боролись с огнем в темное время суток.

Фото: МЧС Тверской области.

Фото: МЧС Тверской области.

В ликвидации пожара были задействованы силы и техника регионального управления МЧС. Причины возгорания устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.