Масштабы ЧП были впечатляющими. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Вечером 28 июля в Зубцовском округе вовсю шли киносъёмки: местечко в деревне Большое Кобяково некоторое время назад заняли московские киношники под производство исторической картины «Молодинская битва» (18+) режиссёра Константина Буслова. И вдруг киногородок полыхнул. Пожар начался около 21:00. Пламя стремительно охватило три десятка построек: деревянных изб, сараев, заборов.

Масштабы ЧП были впечатляющими, это понятно из фото- и видеоматериалов, опубликованных региональным главком МЧС, чьи специалисты долгие часы боролись с огнём.

Пламя охватило весь киногородок. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Что происходит на съёмочной площадке фильма «Молодинская битва» после пожара

«КП»-Тверь» узнала, что происходит на сгоревшей съёмочной площадке фильма «Молодинская битва» и в чём была причина пожара.

- Пожар потушен, но продолжается проливка и разборка конструкций, - сообщили нашей редакции в ГУ МЧС России по Тверской области.

Огню всё-таки удалось уничтожить возведённый для фильма городок. Неудивительно: дерево, близко расположенные друг к другу строения...

Пожар тушили спасатели регионального главка МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

- Всё сгорело! Ущерб, наверное, огромный, - рассказали «КП»-Тверь» местные жители. - А земля, на которой велись съёмки, находится в частном владении.

Хорошая новость в том, что обошлось без жертв. Это нашей редакции также подтвердили в МЧС:

- Пострадавших нет, наши ребята из огня никого не спасали.

К счастью, обошлось без пострадавших. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Пожар на съёмках «Молодинской битвы» начался из-за неправильного обращения с пиротехникой?

Что же конкретно могло произойти на съёмках «Молодинской битвы»? Первоначальная версия была связана с использованием пиротехники. И сейчас специалисты продолжают её придерживаться.

- Точной информации пока нет. Предварительные данные: во время съёмок использовали пиротехнику без соблюдения требований пожарной безопасности, - рассказали «КП»-Тверь» специалисты регионального главка МЧС.

На борьбу с огнём ушли многие часы. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Будут ли продолжены съёмки фильма «Молодинская битва» в Тверской области

Сгоревшие декорации были призваны изобразить Москву времён последних лет правления Ивана Грозного. Теперь от «столичных видов» остались лишь головешки. Однако съёмки от этого сильно пострадать не должны. По информации kp.ru, в сгоревших декорациях работа была практически завершена.

Этим летом съёмочная группа должна сделать основной упор на батальные сцены у стен Гуляй-города. Декорации для них ещё только предстоит возвести где-то недалеко от Твери.

В Тверской области сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар

СПРАВКА «КП»

Производством фильма «Молодинская битва» занимается компания «РБ Продакшн». Картина повествует о битве при Молодях - крупном сражении, произошедшем в 1572 году, когда войска Ивана Грозного разбили армию крымского хана Девлет-Гирея I.

Об этом побоище обывателю известно меньше, чем, например, о Куликовской битве или сражениях под Полтавой. Тем не менее Молодинская битва имела грандиозное значение, уверены историки. В случае её проигрыша Русское царство вообще могло прекратить свою независимую судьбу.

Главные роли в фильме «Молодинская битва» исполняют Никита Кологривый (Васька Шатун), Михаил Пореченков (боярин Воротынский), Пётр Рыков (князь Хворостинин), Александр Устюгов (Иван Грозный), Фёдор Лавров (Малюта Скуратов) и другие актёры. Съёмки ведутся в Тверской области и кинопарке «Москино». Картину планировали выпустить в прокат 4 ноября 2027 года.