Виталий Королев поручил провести ремонты в ЗАТО Озёрный. Фото: канал в MAX главы Тверской области Виталия Королева.

В Тверской области ЗАТО Озёрный 18 июля отмечает День городского округа. Также сегодня исполнилось 66 лет со дня основания 7-й гвардейской Режицкой Краснознамённой ракетной дивизии. С рабочим визитом в муниципалитет прибыл глава Тверского региона Виталий Королев.

По итогам поездки он написал в своём канале в MAX несколько принятых решений.

Во-первых, это касается ремонта ЦРБ в ЗАТО Озёрный. Там требуется: замена окон, пожарной сигнализации и др.

«Всё это берём в работу. Отдельно поручил ускорить приобретение необходимого оборудования. Диагностика должна быть доступна здесь, рядом с домом, а не за тридевять земель. Именно об этом говорил в отчёте перед Заксобранием: качественное здравоохранение в наших округах – один из ключевых приоритетов», – подчеркнул глава Тверского региона Виталий Королев.

Другой вопрос – ремонт бассейна и поля для мини-футбола, а также установка новых спортивных и детских площадок. Уточним, что в этом году в муниципалитете уже отремонтировали стадион.

Следующая тема – приведение в порядок сцены в ДК, построенном в 1935 году. Объект находится в хорошем состоянии, но это первостепенная задача для этого учреждения культуры.

По итогам поездки в ЗАТО Озёрный Виталий Королев написал в своём канале в MAX несколько задач. Фото: канал в MAX главы Тверской области Виталия Королева.

Также Виталий Королев обозначил, что в Верхневолжье может появиться программа поддержки молодых «акул пера», которая будет похожа на действующие. Это, в том числе, «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель», «Земский работник культуры».

В честь Дня городского округа там проходят различные праздничные мероприятия. Напомним, что ЗАТО Озёрный существует как населённый пункт с 1972 года. Статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) он получил 34 года назад, в декабре 1992 года.