В Тверской области Виталий Королев поздравил Режицкую дивизию с 66-летием. Фото: канал в MAX главы Тверской области Виталия Королева.

В Тверской области 18 июля День округа отмечают в ЗАТО Озёрный. В муниципалитет с рабочим визитом прибыл глава Тверского региона Виталий Королев. Об этом Виталий Геннадьевич написал в своём канале в MAX.

Кроме того, сегодня исполнилось 66 лет с момента образования 7 й гвардейской Режицкой Краснознамённой ракетной дивизии. Виталий Королев назвал эту воинскую часть гордостью ЗАТО Озёрный.

В ЗАТО Озёрный отмечают День округа и День образования дивизии. Фото: канал в MAX главы Тверской области Виталия Королева.

Руководитель Верхневолжья поздравил жителей города, а также военнослужащих с праздниками. Отличившимся защитникам Родины глава Тверской области вручил награды.

«Сегодня лично убедился, что главная сила дивизии – не техника, не самое мощное на планете оружие. Истинная мощь – в выдающихся людях: надёжных, преданных долгу, готовых в любую минуту встать на защиту Родины. Было честью лично поздравить военнослужащих, вручить им награды. Могу твёрдо сказать: пока России служат такие солдаты и офицеры, наша страна неизменно будет под надёжной защитой!» – написал в МАХ Виталий Королев.

История дивизии началась в 1943 году. Тогда ещё в виде артиллерийской бригады она прошла «горнило» Великой Отечественной войны. Сейчас это одно из мощнейших ракетных соединений страны, осваивающее уникальные комплексы.

Виталий Королев вручил награды отличившимся ракетчикам Режицкой дивизии. Фото: канал в MAX главы Тверской области Виталия Королева.

«Благодарю всех защитников Родины за честную, доблестную службу, за вклад в решение задач специальной военной операции, – отметил в поздравлении руководитель Тверского региона. – Жители ЗАТО Озёрный вместе со всей страной помогают фронту, поддерживают семьи воинов. Городской округ занял первое место среди муниципалитетов Тверской области по демографическим показателям. Здесь воспитывают новые поколения патриотов России. Наша задача – сделать всё, чтобы ЗАТО Озёрный был местом, где комфортно жить, служить, работать и учиться, где рождаются новые победы России».

В честь Дня городского округа там проходят различные праздничные мероприятия. Напомним, что ЗАТО Озёрный существует как населённый пункт с 1972 года. Статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) он получил 34 года назад, в декабре 1992 года.

ЗАТО Озёрный стал закрытым административно-территориальным образованием 34 года назад. Фото: канал в MAX главы Тверской области Виталия Королева.

Сегодня Дни муниципалитетов также празднуют в Кесовогорском, Краснохолмском и Пеновском округах. В этом году исполняется 250 лет, как Красный Холм по указу Екатерины II получил статус города.