Виталий Королев: В Тверской области выросло число многодетных семей

16 июля глава региона выступил с отчётом перед ЗС. Фото: ПТО.

В четверг 16 июля руководитель Тверского региона Виталий Королев выступил с отчётом об итогах работы областного правительства за 2025 год. Отдельно Виталий Королев говорил о демографии. Он отметил, что в 2025 году в Верхневолжье стало на 501 многодетную семью больше. Всего же семей, воспитывающих трёх и более детей, у нас в прошлом году насчитывалось 16 757.

«Наш регион занимает третье место в Центральном федеральном округе по рождаемости третьих и последующих детей. В регионе в 2025 году действовало более 70 мер поддержки семьи. Наиболее значимые из них – выплаты на приобретение жилья, погашение ипотеки, приобретение автотранспорта, обеспечение школьной формой. В целом в 2025 году были сохранены все социальные выплаты», - напомнил глава региона.

Работа по системной поддержке семей в Тверской области продолжается. В том числе в рамках нацпроекта «Семья».

В 2026 году по инициативе Виталия Королева существенно расширен перечень мер поддержки. В частности, для студенческих пар введена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей при пополнении в семье, а первоклассникам из многодетных семей начали выдавать спортивную экипировку.

Была модернизирована программа компенсации расходов на образование: теперь родители могут получать возмещение за обучение сразу двух детей-студентов в колледжах или вузах Верхневолжья, тогда как ранее льгота распространялась только на одного ребенка.

Для закрепления населения и молодежи в регионе приоритетное внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры. В Торжке начала работу новая детская поликлиника, а в тринадцати муниципалитетах открыли свои двери 21 новый фельдшерско-акушерский пункт и четыре амбулатории. Здравоохранение получило серьезную материально-техническую базу: учреждения укомплектованы 797 единицами современного оборудования и мебели, а также автопарк пополнился 70 автомобилями. Стоит отметить, что масштабное обновление медицинских машин стало возможным в том числе благодаря партнерству Виталия Королева и депутата Госдумы Алёны Аршиновой.

Параллельно решается проблема кадрового дефицита. На сегодняшний день целевой заказ обеспечивает подготовку более 1400 будущих врачей и ординаторов в профильных учебных заведениях области. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» позволили привлечь на работу в сельскую местность 26 специалистов.

В сфере образования также зафиксированы значительные перемены. Капитальный ремонт и полное оснащение прошли 112 детских садов. Сеть учреждений дополнили две новые школы общей вместимостью 400 мест, финансовую поддержку на модернизацию получили еще 126 школ, а восемь общеобразовательных заведений были включены в проект комплексной реновации.