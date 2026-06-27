По решению Виталия Королева в Кашине должна улучшиться вода. Фото: канал в MAX главы Тверской области Виталия Королева.

В Тверской области древний славный город Кашин сегодня отмечает 788-летие. На праздник прибыл глава Тверской области Виталий Королев. Он наградил волонтёров, а также принял несколько управленческих решений. Об этом он написал в своём канале в MAX.

В числе новых планов – установить в Кашине до конца этого года новую систему водоочистки. Это должно повысить качество водоснабжение города. Кроме того, в Кашинскую ЦРБ закупят новый аппарат УЗИ.

Виталий Королев заглянул на фестиваль каши, вместе с молодёжью прошёлся по улицам окружного центра.

«Посмотрели, как преображаются городские пространства. В этом году новый облик приобретут сад Тургенева и сквер на набережной Ушакова. В ближайшее время начнётся реконструкция центральной площади. В следующем году благоустроим территорию рядом с особняком Жданова (там находится отдел ЗАГС. – Ред.). Все эти изменения направлены на то, чтобы сделать Кашин комфортным и привлекательным для жизни», – подчеркнул в посте в MAX Виталий Королев.

В числе прочего в Кашине в 2027 году хотят провести Фестиваль молодёжи. Такую идею подали во время общения с Виталием Королевым лучшие выпускники этого года.

«В следующем году обязательно организуем это событие, чтобы дать молодёжи ещё больше возможностей для роста!» – резюмировал в MAX Виталий Королев.

Напомним, что сегодня в России также празднуют День молодёжи.