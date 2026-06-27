Виталий Королев на Дне Кашина наградил отличившихся добровольцев. Фото: канал в MAX главы Тверской области Виталия Королева.

В Тверской области городу Кашин сегодня, 27 июня, исполнилось 788 лет. С визитом на праздник в окружной центр прибыл глава Тверского региона Виталий Королев. Об этом Виталий Геннадьевич опубликовал пост в своём канале в MAX.

«Поздравил кашинцев с Днём города. Здесь живут действительно удивительные люди с открытой душой, чьи дела и поступки говорят громче всяких слов», – написал в MAX Виталий Королев.

В Кашине глава Тверской области вручил первые областные награды «Доброволец Верхневолжья», учреждённый в январе этого года. Первым наградного знака был удостоен Андрей Андреев. С 2023 года он помогает землякам в зоне спецоперации. Андреев не только организует сбор гумпомощи, привлекая к этому делу земляков, но и сам доставляет грузы «за ленточку». Ездил уже 12 раз и не собирается останавливаться.

Первым наградного знака «Доброволец Верхневолжья» был удостоен кашинец Андрей Андреев. Фото: канал в MAX главы Тверской области Виталия Королева.

«Узнал, что до церемонии вручения награды Андрей успел побывать на выпускном у своего сына Алексея. Парень с отличием закончил девятый класс, и ему есть на кого равняться! Его отец является достойным ориентиром в жизни», – добавил в посте Виталий Королев.

Также Виталий Геннадьевич наградил учителя русского языка и литературы кашинской школы №5 Владислава Головина. Молодой человек активно вовлекает школьников в добровольческую деятельность, вдохновляет детей на добрые дела, проводит сборы активов, патриотические смены в загородных лагерях.

Также знаком «Доброволец Верхневолжья» наградили учителя русского языка и литературы кашинской школы №5 Владислава Головина. Фото: канал в MAX главы Тверской области Виталия Королева.

Напомним также, что сегодня 810 лет исполнилось Ржеву. Кроме того, дни муниципалитетов Андреапольский, Жарковский, Кашинский и Конаковский округа.