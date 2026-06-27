Виталий Королев пожелал молодёжи Тверской области новых побед. Фото: скрин видео из канала в MAX главы Тверской области Виталия Королева.

Сегодня, 27 июня, отмечают День молодёжи России. В этом году празднику 68 лет – он был учреждён в 1958-м. С 2023 года по указу Президента РФ Владимира Путина «красная дата» для молодых людей – последняя суббота июня.

Сегодня во всех муниципалитетах Тверского региона организовали праздничные программы с конкурсами, состязаниями, выставками, мастер-классами и др.

Глава Тверской области Виталий Королев написал в своём канале в MAX поздравление для молодёжи Верхневолжья. Виталий Геннадьевич пожелал юным гражданам новых побед.

«Просто посмотрите, какая у нас молодёжь! Умная, талантливая, творческая, разносторонняя, успешная, пульсирующая смелыми идеями. Ребята не просто говорят о любви к своей Родине и тверскому региону. Они живут этим, делом доказывают, что готовы активно участвовать в судьбе родного края», – написал в соцсети Виталий Королев.

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