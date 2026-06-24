Президент кратко и позитивно высказался о Тверской области на совещании с Правительством РФ

Карта Тверской области. Фото: Алексей АНДРЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Владимир Путин на совещании по видеоконференцсвязи 23 июня в ответ на доклад главы Тверской области Виталия Королева поздравил его с днем рождения и назвал наш регион одним из ключевых субъектов страны с хорошей историей и перспективами.

Напомним, что Виталий Королев доложил об опыте Верхневолжья в подготовке к запуску программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений. В Тверской области уже определены свыше 1200 наставников – опытных врачей, которые будут помогать молодым коллегам. Для наставников предусмотрены ежемесячные надбавки к зарплатам за это дело – по 5 тыс. рублей.

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«Выплаты наставникам, которые введены по решению главы Тверской области, – это очень важный момент. Это дополнительная мотивация передавать опыт. Система наставничества позволит здравоохранению Тверской области увеличить результативность медучреждений, – прокомментировала член региональной Общественной палаты, председатель Тверского отделения общественной организации «Вольное экономическое общество России», завкафедрой госуправления ТвГУ Галина Лапушинская. – У Тверской области хорошие перспективы, которые отметил Президент, в обеспечении возможностей для развития всего центра России. Если на территории есть благоприятные условия для проживания, рождения детей, то успешно будет и развитие России».

«Совещание у Президента РФ и данная им высокая оценка Тверской области – это мощный импульс для всей системы здравоохранения Верхневолжья. Особенно приятно, что наш опыт в этом вопросе уже имеет практическое подтверждение, – рассказала главврач горбольницы №6 Твери Наталья Соколова. – У нас есть яркие примеры. В хирургическое отделение пришел молодой специалист из Москвы. С первых дней работы за ним закрепили опытного наставника, под контролем которого он получил возможность вести пациентов и перенимать опыт на сложных операциях».

«Правильно сказал наш Президент, Тверская область – регион очень перспективный. Его самая главная перспектива – это люди. Любые инновации ничего не значат, если народ не доволен уровнем жизни. Правильный курс на улучшение социальной сферы взял глава Тверской области. Здоровье не купишь. А вот условия для своевременного оказания помощи под силу осовременить. Важно, что главным приоритетом стало воспитание кадров и создание перспективных условий для работы в родном регионе», – выразила мнение участник СВО, член президиума регионального политического совета Тверского отделения партии «Единая Россия» Ольга Левитина.

Вопрос наставничества важен для молодежи - будущих профессионалов - не только в здравоохранении, как считает председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Сергей Черкасов.

«Благодарны главе Тверской области Виталию Геннадьевичу Королеву за последовательное внимание к вопросам поддержки молодежи, развитию института наставничества и созданию условий для профессиональной самореализации молодых людей в регионе. Особые слова признательности – Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за внимание к Тверской области, ее исторической роли и перспективам развития», – отметил он.