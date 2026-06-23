Глава Тверского региона на селекторе с Президентом рассказал о медицинских кадровых проектах

Вместе с Виталием Королевым в совещании принял участие ректор Александр Сонис и студенты. Фото: ПТО

Виталий Королев: Программа наставничества для выпускников-медиков, реализуемая по поручению Президента РФ, станет важным инструментом для развития регионального здравоохранения

Глава Тверского региона Виталий Королев принял участие в селекторном совещании, которое провел Президент Владимир Путин. В совещании приняли участие члены Правительства Российской Федерации.

ПРЕЗИДЕНТ ПРИЗВАЛ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ФОРМАЛИЗМА

Основной темой стала реализация программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений. В этой связи Верхневолжью есть что сказать. Программа готовится к реализации в Тверском медицинском университете.

Вместе с Виталием Королевым в селекторе представлял область и медицинский вуз – ректор университета Александр Сонис, студенты.

Открывая совещание, Владимир Путин еще раз поздравил медиков с прошедшим профессиональным праздником, выразив особые слова признательности профессорам и преподавателям учебных заведений, всем специалистам-практикам.

«Благородные, созидательные традиции поддержки начинающих медработников со стороны старших коллег возникли ещё в дореволюционный период, развивались в советское время, да и в последние годы мы много сделали, чтобы наставничество в здравоохранении стало важным механизмом в подготовке специалистов», – отметил Владимир Путин.

В конце прошлого года положения о наставничестве были закреплены в специальном законе. Его реализация начинается буквально через несколько дней, когда 220 тысяч выпускников медицинских вузов получат дипломы. После получения первичной аккредитации молодые специалисты в обязательном порядке начнут свою деятельность под руководством опытных наставников. Это происходит впервые.

По словам Владимира Путина программа наставничества не должна быть формальной. Недопустимы также большие перегрузки для медработников. Глава государства поставил задачу перед Минздравом РФ обобщить лучшие практики наставничества, создать эффективную модель, которую можно было бы внедрять в медучреждения. Нужно организовать постоянную методическую поддержку регионов.

Совещание прошло в формате селектора. Фото: ПТО

КАДРОВЫЙ ВОПРОС ОТ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Виталий Королев рассказал о тверском опыте реализации программы, назвав решение кадрового вопроса в здравоохранении ключевым для Тверской области. В регионе разработаны методики по привлечению врачей и медперсонала.

С начала года дефицит медицинских кадров в Тверской области сокращен на 9%. В этом году из ТвГМУ и колледжей выпускаются 1900 специалистов, 800 из них пойдут в государственные медучреждения. За всеми этими выпускниками уже закреплены наставники. Они знают, где будут работать.

«В целом определено более 1200 наставников – это авторитетные опытные врачи. Мы предусмотрели для них дополнительно стимулирующие меры – выплаты, аналогичные тем, что реализовывали ранее в сфере образования, 5 тыс. рублей в месяц, – пояснил Виталий Королев. – Хотел бы выразить слова благодарности, уважаемый Владимир Владимирович, за подписание этого закона. Он станет серьезным инструментом для привлечения в отрасль здравоохранения новые кадры».

ТВЕРСКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Для решения кадрового вопроса в здравоохранении Верхневолжья действуют региональные меры поддержки. Это федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», единовременные выплаты до 1,5 млн рублей для врачей скорой помощи, кардиологов и онкологов. Широко используется такой вариант, как предоставление или оплата найма жилья, ежемесячные выплаты для работников ЦРБ – 50 тыс. рублей для докторов и 36 тыс. рублей для медсестер и фельдшеров. Эти меры позволили привлечь в медучреждения Верхневолжья дополнительно 180 медиков за пять лет.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Глава государства поздравил Виталия Королева с днем рождения и пожелал ему успехов на предстоящих выборах.