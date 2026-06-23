Путин поздравил главу Тверского региона с днем рождения, пожелав удачи на выборах

Владимир Путин поздравил главу Тверского региона.

Президент России Владимир Путин 23 июня пожелал руководителю Тверской области Виталию Королеву успехов на выборах в сентябре этого года. Об этом сообщают центральные федеральные СМИ.

23 июня у Виталия Королева личный праздник – день рождения. Президент поздравил его с этой датой. Российский лидер пожелал ему всего самого доброго в руководстве Тверской областью, назвав регион один из самых древних в стране:

«Один из ключевых регионов с давней хорошей историей и с хорошими перспективами».

Напомним, что Президент РФ в ноябре 2025 года на встрече с замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталием Королевым в ноябре предложил ему возглавить Тверскую область. Королев принял предложение президента, назвал повышение качества жизни людей главным приоритетом в предстоящей работе.