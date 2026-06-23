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НовостиПолитика23 июня 2026 16:25

Путин поздравил главу Тверского региона с днем рождения, пожелав удачи на выборах

Виталий Королев в свой праздник имел беседу с Президентом России
Екатерина ИЛЬИНА
Владимир Путин поздравил главу Тверского региона.

Владимир Путин поздравил главу Тверского региона.

Президент России Владимир Путин 23 июня пожелал руководителю Тверской области Виталию Королеву успехов на выборах в сентябре этого года. Об этом сообщают центральные федеральные СМИ.

23 июня у Виталия Королева личный праздник – день рождения. Президент поздравил его с этой датой. Российский лидер пожелал ему всего самого доброго в руководстве Тверской областью, назвав регион один из самых древних в стране:

«Один из ключевых регионов с давней хорошей историей и с хорошими перспективами».

Напомним, что Президент РФ в ноябре 2025 года на встрече с замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталием Королевым в ноябре предложил ему возглавить Тверскую область. Королев принял предложение президента, назвал повышение качества жизни людей главным приоритетом в предстоящей работе.