Главе Тверской области исполнилось 46 лет

Виталий Королев. Фото: ПТО.

23 июня главе Тверской области Виталию Королеву исполнилось 46 лет. Напомним, что он был назначен в наш регион президентом России в начале ноября 2025 года. До этого был заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы.

Виталий Королев - сибиряк, родился в Красноярске, у него три высших образования - юридическое, филологическое (с уклоном в английский язык) и экономическое. Причем нынешний руководитель нашей области является кандидатом экономических наук.

За несколько месяцев на новом посту Виталий Королев успел показать себя очень активным руководителем региона. Он провел много актуальных и перспективных для развития Верхневолжья встреч с федеральными чиновниками высокого уровня, руководителями госкомпаний и т.д. А, например, с Петербургского международного экономического форума тверская делегация во главе с Виталием Королевым привезла соглашений на более 100 млрд инвестиций с реальными планами по созданию нескольких тысяч рабочих мест, обновлению общественного транспорта и т.д.

Руководитель области активен и внутри региона - часто совершает рабочие поездки в муниципалитеты с последующими решениями в их пользу. А в Осташковском округе Виталий Королев узнал о связи с Верхневолжьем. Оказывается, его дед сражался в этих краях с фашистами и лежал в местном госпитале после ранения.

Напомним также, что глава региона завел свой личный канал в МАХ и регулярно делится там комментариями по своим поездкам и тем или событиям, связанным с Тверской областью.