Виталий Королев посетил школу в Осташкове, с которой связана судьба его деда-фронтовика

Виталий Королев вместе с родителями побывал в Осташкове. Фото: ПТО.

6 июня глава региона Виталий Королев в Осташкове побывал в средней школе №1 им. академика А.И. Савина. Сделал он это не случайно - в этой школе во время Великой Отечественной войны располагался госпиталь, и там лечился после ранения его дед-фронтовик.

Экскурсию для руководителя области провел Почетный гражданин Осташковского округа Анатолий Лукашов.

В это школе в годы войны был устроен госпиталь. Фото: ПТО.

Дед Виталия Королева - Николай Степанович - сражался с врагом на территории Осташковского района.

«Сложные эмоции испытываю, потому что смог прикоснуться к тому месту, где во время войны воевал, проливал кровь мой дед, – поделился Виталий Королев, – Я совсем недавно узнал об этом, буквально три недели назад. Эта информация нам поступила с сайта «Память народа». Это очень волнительно – прикоснуться к этим стенам. Тверская земля принесла такую неожиданную новость. Получается, я здесь почти местный. Семь месяцев я нахожусь в регионе, работаю в ежедневном режиме, иногда в круглосуточном, поэтому очень важно, что я почувствовал корни, которые у меня появились здесь».

Вместе с Виталием Королевым в Осташков приехали его родители – Валентина Николаевна и Геннадий Максимович.

«Моему папе в августе 1941 года исполнилось 17 лет, а в октябре он уже попал на фронт. Благодаря цифровизации ранее засекреченных документов, мы смогли лучше узнать его боевой путь, в том числе о том, что его ранили и в 1943 году лечили в этом госпитале», – рассказала Валентина Николаевна.

В школьном музее. Фото: ПТО.

Глава региона с родителями также возложил цветы к памятнику медсестре полевых и тыловых госпиталей, который есть в Осташкове.

По итогам визита в муниципалитет Виталий Королев дал ряд поручений региональным министерствам. В частности, поручил проработать вопрос установки в Осташковской ЦРБ аппарата МРТ.