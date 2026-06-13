Стало известно, что попавший в ДТП в Тверской области мотоциклист ехал без шлема

Момент ДТП с мотоциклом и двумя авто в Торжке попал на видео. Фото: группа в соцсетях Торжокского отделения Управления Госавтоинспекции.

В Тверской области, в Торжке 12 июня произошло ДТП с двумя авто и мотоциклом. Об этом сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции.

Вечером 13 июня появились детали дорожно-транспортного происшествия и видеозапись момента столкновения «железного коня» с машинами. Материалы опубликовали в группе в соцсетях Торжокского отделения Управления Госавтоинспекции.

Момент ДТП с мотоциклом и двумя авто в Торжке попал на видео Видео – группа в соцсетях Торжокского отделения Управления Госавтоинспекции.

По данным новоторжской дорожной полиции, 12 июня в 21:15 у дома №18 на Калининском шоссе 16-летний парень на мотоцикле Lifan мчал по обочине. Когда перед ним 38-летний водитель на Kia Rio, едущий в том же направлении, поворачивал на парковку, произошло столкновение. От удара байк пролетел вперёд и врезался в стоящий Nissan Qashqai, в котором был 49-летний автовладелец.

А владелец мотоцикла полетел дальше и получил травмы. Парня увезли на «скорой». Он был без шлема и других средств защиты.