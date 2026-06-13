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НовостиПроисшествия13 июня 2026 6:25

В Тверской области юный мотоциклист уехал на «скорой» из-за неудачного манёвра

В Тверской области 16-летний мотоциклист попал в ДТП из-за неудачного манёвра
Семён ЛЕГКОВ
В Тверской области юный мотоциклист уехал на «скорой» из-за неудачного манёвра.

В Тверской области юный мотоциклист уехал на «скорой» из-за неудачного манёвра.

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области, в Торжке 12 июня произошла авария с двумя машинами и мотоциклом. Об этом сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции.

На Калининском шоссе, в районе дома №20 38-летний мужчина за рулём Kia Rio поворачивал налево, на парковку. В этот момент авто обгонял справа 16-летний мотоциклист на Lifan.

Произошло столкновение. От удара двухколёсный транспорт отлетел и врезался в Nissan Qashqai, которым управлял 49-летний автомобилист.

Травмы получил парень на «железном коне».