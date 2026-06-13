В одном из городов Тверской области побит температурный рекорд

В одном из городов Тверской области побит 28-летний температурный рекорд. Фото: Тимур Ханов.

В Тверскую область пришла жара, на этой неделе столбики термометров поднимались до 30-градусных отметок. Что близко к рекордным значениям. И в Старице зафиксировали температурный максимум. Об этом сообщает портал Tverigrad.ru.

В пятницу, 12 июня, в Старице воздух прогрелся до +30,1 градуса. Таким образом был побит 28-летний рекорд, установленный в конце прошлого века – +28,7 градуса.

Очень близко к рекордной была температура в Бологое. Там зарегистрировал +29,8°С, что не дотягивает до рекорда 1998 года на 0,1 градуса.

В Твери в День России максимальная температура была +30 градусов, что на 7,1 градуса выше нормы. Но рекорд этого дня, который также был в 1998 году, – +31,4 градуса.

Уже в эти выходные на смену очень жаркой погоде идёт похолодание. Его нужно ждать в воскресенье, 14 июня.

Напомним, что Тверское МЧС опубликовало экстренное предупреждение.