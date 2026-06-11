Погода в Твери: жаркий День России и грядущее похолодание

Погода в Твери будет неустойчивая. Фото: Павел МАКАРОВ.

К Тверской области подбирается фронт мощного североатлантического циклона, который подарит временную передышку всем, кому успела надоесть жара. Температура совсем скоро понизится, небо задождит. Но День России 12 июня ещё будет жарким.

- В праздник утро будет солнечным, температура поднимется до +28. Во второй половине дня возможны локальные дожди и даже грозы, но кратковременные, - поделилась с «КП»-Тверь» прогнозом доктор географических наук, председатель Тверского регионального отделения Русского географического общества, проректор МИИГАиК Наталья Сердитова. - Ветер 12 июня ожидается несильный, но с порывами, если налетит гроза. Давление снижается, к вечеру 748 миллиметров ртутного столба.

В ночь на субботу теплынь: +19, днём 13 июня +25. Погода неустойчивая: и дождь, и солнце. Давление продолжает падать, уже 743 миллиметра.

Температура потихонечку снижается. Ночью на воскресенье +17. Днём всего +19. Будет довольно ветрено, ждём ливневых дождей с грозами - для прогулок не лучший день. Давление 739 миллиметров: центр циклона проходит совсем рядом. Немного распогодится в этот день лишь вечером.

В ночь на понедельник совсем прохладно, +11 градусов. Первый день рабочей недели нежаркий, но вполне ничего: +20, переменная облачность, дождики небольшие и лишь местами. Давление 739-740 миллиметров.

Следующей ночью +12, днём вторника +18 градусов и снова неустойчивая погода. Зато давление потихонечку пойдёт в рост: 742 мм рт. ст.

В ночь на среду опять +12, днём +19 градусов. Дождиков в этот день будет побольше, но и солнышко иногда проглянет. Давление 745 миллиметров.

- Перевалит через отметку +20 градусов температура, скорее всего, лишь в четверг, - говорит Наталья Сердитова. - И то слегка: ожидается +21. Ветер в этот день тихий, давление стремится к норме: 748 миллиметров. В пятницу может стать ещё теплее, но это ещё бабушка надвое сказала. Так что эта неделя для нас будет прямо-таки рабочая, с дождиками. Хотя это тоже хорошо: не надо огороды поливать!