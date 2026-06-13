В Тверской области возможны сильные дожди. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области, точнее в отдельных её районах, в течение 13 июня возможны сильные дожди. Об этом со ссылкой на данные Тверьгидрометцентра сообщают в региональном Главном Управлении МЧС.

Ранее в региональном Министерстве по чрезвычайным ситуациям выпускали экстренное предупреждение о грозах и крепком ветре, порывы которого будут достигать 12-15 метров в секунду. Это также касалось отдельных районов Тверской области. Вероятность непогоды сохраняется до конца субботы, 13 июня.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, в воскресенье, 14 июня, дождя не будет. Но погода будет пасмурной. Днём воздух прогреется до 22 градусов. По данным «КП-Тверь», в воскресный день может выглянуть солнце, а столбики термометров поднимутся до отметки +20 градусов.

Напомним, что минувшей ночью в Тверской области была гроза. Но при этом в Твери выпало только 6% от месячной нормы осадков (5 миллиметров). Молнии запечатлел фотограф-натуралист Владимир Портуаров.