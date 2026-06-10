В Твери утвердили перекрытие Театральной площади на День России

Ограничение движения и парковки всех видов транспорта деуствует с 22:00 10 июня до окончания праздничных мероприятий 12 июня. Фото: Администрация Твери.

В Твери в рамках празднования Дня России 12 июня пройдет масштабная культурная и спортивная программа, подготовка к которой уже началась с проведения детской спартакиады и первенства города по гребле на байдарках и каноэ. Главным событием станет VII легкоатлетический фестиваль «Атлетик Лига» (прыжки с шестом и в длину) на Театральной площади с участием более 30 спортсменов из России, Беларуси и Казахстана, который начнется в 11:00.

Из-за этого с 22:00 10 июня до конца 12 июня на площади ограничат движение и парковку всех видов транспорта, включая электросамокаты. Другими крупными площадками станут парк «Россия — моя история» с акцией «Я люблю тебя, Россия!» в 12:00, Городской сад с концертом «Россия — это мы!» и семейными мастер-классами в 12:00, а также парк Победы с праздничной программой в полдень.

С 10 по 12 июня в библиотеках, клубах и ДК пройдут тематические уроки, викторины и концерты (включая программы «В гостях у семи народов», «Музыка нашей страны», «Семь чудес России», «Моя Родина – Россия», «Символы России», «С любовью к России»). С полной программой мероприятий, приуроченных к празднику, можно ознакомиться на сайте администрации Твери.