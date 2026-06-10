В Твери состоится седьмой ежегодный спортивный фестиваль «Атлетик Лига»

Почетным гостем легкоатлетического фестиваля в День России планирует стать олимпийская чемпионка Ирина Привалова. Фото: пресс-служба фестиваля «Атлетик Лига».

Организаторы проекта «Атлетик Лига» анонсировали проведение седьмого по счету легкоатлетического фестиваля в Твери. В День России, 12 июня, Театральная площадь станет ареной для прыжков в длину и прыжков с шестом.

Соревнования с участием лучших легкоатлетов страны стартуют в 11:00, вход на трибуны свободный. Ожидается приезд почетного гостя — олимпийской чемпионки Ирины Приваловой. В программе праздника заявлены развлечения для взрослых и детей, концертная программа и розыгрыши подарков от партнеров.

Подробности проведения фестиваля и онлайн-трансляции будут размещены на официальном сайте проекта athleticsleague.org, а также в специальном сообществе vk.com/athleticsleagueru.