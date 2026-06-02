Виталий Королев похвалил продукцию производителя «молочки» из Максатихи

Глава региона нашел вкусные продукты в Максатихе. Фото: ПТО

Виталий Королев продолжает делится с подписчиками MAX-канала своими впечатлениями от посещения Максатихи.

Приятным открытием для него стала продукция местного предприятия. Знакомясь с жизнью поселка, руководитель области зашел в магазин местного маслодельного завода. Купил упаковку сливочного масла, творог, сметану.

«А ещё я узнал вкус знаменитого максатихинского масла. Сегодня за завтраком распробовал, очень вкусно! – пишет глава региона. - Максатихинцы, безусловно, гордятся своим предприятием, это известный бренд со своей историей. Считаю, всех наших производителей нужно активнее поддерживать, «раскручивать», обеспечивать масштабирование и помогать с выходом на новые рынки».