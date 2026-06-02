Виталий Королев взял на контроль кадровые проблемы медицины в Максатихе

Глава региона пообещал перевести на газовое отопление и здание самой редакции местной газеты. Фото: max.ru/korolev.

Глава Тверской области Виталий Королев поделился на своем канале в MAX итогами встречи с активными жителями в редакции газеты «Вести Максатихи». Одной из главных тем стало медицинское обслуживание.

"Уже отремонтировали поликлинику, закупили рентген, флюорограф, стоматологическую установку. Пытаемся создать комфортные условия и для работы молодых кадров, и для наших пациентов. Заодно поручил минздраву увеличить количество выездов мобильных медицинских бригад", - рассказал Королев.

Также на встрече обсудили ЖКХ: изношенные сети водоснабжения начнут частично заменять, параллельно изыскивая федеральное финансирование. В сфере газификации в округе запущены 15 котельных, газом обеспечены 8 из 10 домов, благодаря чему в жилье установилась нормальная температура. Королев пообещал газифицировать и здание самой редакции, избавив ее от печного отопления.