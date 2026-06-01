В Тверской области начат приём заявлений на семейную выплату. Что ещё изменилось с 1 июня?

В Тверской области 1 июня начался приём заявлений на семейную выплату. Получить её могут граждане РФ, работающие родители двух и более детей (возраст детей должен быть до 18 лет, либо до 23 лет в случае, если ребёнок учится очно).

Есть и ещё одно условие: среднедушевой доход в семье не должен превышать 1,5 величины регионального прожиточного минимума (поскольку для обращения за выплатой потребуется представить информацию о доходах за предыдущий год, в расчёт берётся прошлогодняя величина прожиточного минимума, которая составляла в 2025-м 17 378 рублей).

"Если есть основания для назначения выплаты, то уплаченный родителями налог (НДФЛ. - Ред.) пересчитывается в размере 6%. Разница возвращается плательщику", - объяснил управляющий Отделением Соцфонда РФ по Тверской области Вячеслав Воеводин.

На выплату имеют права оба родителя, если оба они платят налог. Заявление в клиентское отделение Соцфонда можно подать до 1 октября. Оформить заявление можно также через портал Госуслуг или в МФЦ.

