В Тверской области два человека погибли и шесть пострадали в авариях за сутки

Смертельная авария с участием автомобилей «ГАЗ Некст» и «Мерседес Бенц» произошла на 13-м километре дороги Кимры — граница с Московской областью. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

На дорогах Тверской области 27 мая 2026 года произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли два человека и шестеро получили травмы. В 08:12 на 13-м километре трассы Кимры — граница с Московской областью столкнулись автомобили «ГАЗ Некст» и «Мерседес Бенц». 37-летний водитель отечественного грузовика скончался на месте, а 33-летнего мужчину из иномарки госпитализировали.

В 18:15 в Западной Двине на улице Фадеева 71-летний водитель ВАЗ-21060 выехал на встречную полосу и врезался в ГАЗ-2217 под управлением 63-летнего мужчины. От удара ГАЗ отбросило на «Рено Логан» с 52-летним водителем. Управлявший ВАЗом пенсионер погиб до приезда медиков.

Также ночью на 11-м километре дороги Калязин — Старобислово — Нерль 15-летний подросток не справился с управлением мотоциклом Regulmoto, перевернулся и получил травмы.