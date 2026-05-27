Водитель «Газели» погиб при столкновении с «Мерседесом» в Кимрском округе

27 мая 2026 года на 13-м километре автодороги Кимры — граница Московской области в Кимрском муниципальном округе случилось ДТП. Столкнулись два транспортных средства: автомобиль «Газель» под управлением мужчины и автомобиль «Мерседес», за рулем которого находился 33-летний водитель.

В результате столкновения водитель «Газели» получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля «Мерседес» выжил, но получил травмы. Обстоятельства смертельного инцидента сейчас устанавливают сотрудники оперативных служб.