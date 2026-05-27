НовостиПроисшествия27 мая 2026 17:44

В Западной Двине в столкновении ВАЗа и ГАЗа погиб водитель легковушкивидео

Смертельная авария произошла в Западной Двине из-за выезда одного из автомобилей на встречную полосу
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Полиция устанавливает причины гибели водителя. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

Сотрудники Госавтоинспекции Тверской области устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Авария произошла 27 мая 2026 года в Западной Двине на улице Фадеева около дома 75.

Видео: Госавтоинспекция Тверской области.

Сотрудники ведомства проверяют обстоятельства выезда отечественного автомобиля на встречную полосу.

По предварительным сведениям ведомства, водитель автомобиля ВАЗ-2106, мужчина 1954 года рождения, допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем ГАЗ-2217 под управлением мужчины 1962 года рождения.

Водитель ВАЗа погиб на месте столкновения от полученных травм. На месте аварии работает следственно-оперативная группа для выяснения причин происшествия.