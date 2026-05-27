Сотрудники Госавтоинспекции Тверской области устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Авария произошла 27 мая 2026 года в Западной Двине на улице Фадеева около дома 75.

По предварительным сведениям ведомства, водитель автомобиля ВАЗ-2106, мужчина 1954 года рождения, допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем ГАЗ-2217 под управлением мужчины 1962 года рождения.

Водитель ВАЗа погиб на месте столкновения от полученных травм. На месте аварии работает следственно-оперативная группа для выяснения причин происшествия.