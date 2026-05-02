Под Тверью девятилетний велосипедист попал под колёса машины

Под Тверью девятилетний велосипедист-нарушитель попал под колёса машины.

Под Тверью, в деревне Аввакумово Калининского округа легковая машина сбила велосипедиста. Об этом сообщают в Управлении Госавтоинспекции по Тверской области.

В районе дома №11 этого населённого пункта 32-летний водитель Volvo совершил наезд на девятилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Юный участник дорожного движения пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода и при этом не слез с двухколёсного транспорта.

По сути юнец нарушил ПДД.

