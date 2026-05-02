Появились фото с места ДТП, где пострадал восьмилетний мальчик

Появились фото с места ДТП в Тверской области, где пострадал восьмилетний мальчик. Фото: пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Тверской области.

В Тверской области, на 68-м километре дороги «Тверь – Рождествено – 1 мая – Ильинское» в Кимрском округе седан вылетел с проезжей части. Трое человек пострадало. Информацию передавали в региональном Управлении Госавтоинспекции.

Напомним, что травмы были у 46-летнего водителя за рулём Renault Logan, а также у его пассажиров – 44-летней женщины и восьмилетнего мальчика.

Видно, что Renault сильно пострадал в аварии в Кимрском округе. Фото: пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Тверской области.

Предварительно известно, что мужчина по какой-то причине потерял управление транспортным средством. И машина слетела в кювет.

Чуть позже опубликовали снимки с места ДТП. Видно, что Renault довольно сильно помят.