Выращенных в Тверской области медвежат-сирот сняли фотоловушки заповедника на Псковщине

Медвежьи двойняшки до сих пор держатся друг друга. Фото: VK/Полистовский заповедник

Расположенный на западе Верхневолжья, в Торопецком районе, Центр спасения медвежат-сирот поделился хорошими новостями - в объективы фотоловушек Полистовского государственного природного заповедника в Псковской области попали Лодеюшка Гордеевна и Нестор-Поль. Это двое из четырнадцати прошлогодних выпускников Центра.

Мишки с интересными именами до сих пор держатся друг друга.

Как видно по фотоснимкам, они отлично выглядят и занимаются вполне себе настоящими медвежьими делами - раскапыванием гнезд земляных ос и поеданием насекомых.

Мишки демонстрируют уверенные навыки добывания земляных ос. Фото: VK/Полистовский заповедник

Сотрудники Центра пояснили, что узнали своих воспитанников по меткам на ушах, которые там ставят мишкам перед выпусками в дикую природу. Какими они были в детстве можно посмотреть в ролике в паблике Центра.

Косолапых малышей нашли в начале апреля 2022 года в Лодейнопольном районе Ленинградской области. Напуганная шумом лесозаготовительных работ их в берлоге бросила мать-медведица. Медвежат спасли лесники, а специалисты местного комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира привезли найденных косолапых в наш тверской Центр.

Лесники предложили назвать медвежат Нестором и Гордеевной, а специалисты комитета - Полем и Лодеей по названия райцентра, то есть Лодейного Поля. Так и были придуманы необычные имена Нестор-Поль и Лодеюшка Гордеевна.

Мишка возмужал, уже серьезно выглядит. Фото: VK/Полистовский заповедник

В возрасте 10 месяцев выращенных в Верхневолжье медвежат выпустили в дикую природу вблизи Полистовского заповедника. Это позволило обеспечить безопасную адаптацию в естественной среде.

«После выпуска медвежат мы длительное время не получали никакой информации об их дальнейшей судьбе. Однако этим летом, фотоловушки заповедника запечатлели двух подросших медвежат с желтыми ушными бирками, которыми снабжают всех выпускаемых в природу подопечных Центра», - сообщили в паблике сотрудники заповедника.

Мишки-двойняшки в заповедном лесу. Фото: VK/Полистовский заповедник

Всего в прошлом году в Центре были выращены 14 медвежат. Всех их выпустили в дикую природу в заповедных территориях.

В этом году в Центр привезли 15 осиротевших медвежат, в том числе из таких далеких от Верхневолжья мест, как Пермский край и Тюменская область. В августе мы писали, чем их кормят, чтобы они набрали достаточно веса для выпуска.

Напомним, что Центр спасения медвежат-сирот основал выдающийся ученый и большой души человек - Валентин Пажетнов. Дело Валентина Сергеевича продолжают его сын с женой, их сыном и внуком.