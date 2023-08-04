В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области косолапые постояльцы начали лопать яблоки

От удовольствия аж язык высунул. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

В Центре спасения медвежат-сирот в Торопецком районе Тверской области у косолапых питомцев началась пора яблочных пиров.

- Это время, когда медвежье меню будет состоять в основном из яблок, - пояснили про медвежий рацион сотрудники Центра. - «Почему яблоки?» - спросите вы. Этот фрукт является одним из основных нажировочных кормов для бурого медведя в центральной части России, благодаря которому животные могут набрать вес, необходимый для благополучной зимовки. За сезон медвежата съедают около 15 тонн яблок, можете себе представить?

За яблочной пирушкой на лесной поляне. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

Напомним, что в этом году в Центр привезли 15 осиротевших медвежат, в том числе из таких далеких от Верхневолжья мест, как Пермский край и Тюменская область.

Как рассказала «КП»-Тверь» сотрудница Центра спасения медвежат-сирот Екатерина Пажетнова, у всех медвежат все в порядке:

- Все здоровы, набирают вес,развиваются в соответствии с возрастом. Весят косолапые сейчас уже от 20 до 25 кг.

Как показывают многолетние исследования и опыт Центра, это почти оптимальный вес для выпуска подросших мишек обратно в дикую природу. Правда, до выпуска ещё придётся ждать до октября.

Не подходи, мои яблоки. VK/Центр спасения медвежат-сирот

- Самые большие сейчас Фасолинка с Горошинкой, Толстун также крупненький, -рассказала Екатерина. - Выпускать медвежат в природу будем, как обычно, осенью. Судя по всему, медвежата к этому моменту будут весить уже не меньше 30-35 кг.

Выпускают на волю медвежат в тех регионах, где их нашли, и, если это возможно, конкретно в лесах особо охраняемых природных территорий. При этом Центр взаимодействует с местными природоохранными органами и специалистами-лесничими.

Помимо яблок медвежат продолжают кормить калорийной кашей: приправленной солью и сахаром смесью геркулеса, гречки, сливочного масла, яиц, сливок и витаминов. Также медведи едят различную растительность - ту, что сами находят. Мяса медвежатам не дают.

- У бурого медведя основу рациона на 80% составляет растительная пища, хищничеством чаще занимаются крупные самцы, - пояснила Екатерина Пажетнова.

Она уточнила, что сотрудники центра крайне редко видят медвежат - а те при появлении людей разбегаются, что хорошо - методика центра работает. Выпускать на волю привыкшего к человеку мишку нельзя.

Для взрослеющих медвежат в лесу неподалеку от Центра огорожена площадь размером свыше двух гектаров. В общем, косолапики чувствуют себя вольготно.

Напомним, что Центр живет только на частные пожертвования, не имея господдержки. Основал его выдающийся ученый и большой души человек - Валентин Пажетнов. Дело Валентина сергеевича продолжают его сын с женой, их сыном и внуком.