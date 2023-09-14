На стройках двух школ в Твери работает более 1000 человек

Губернатор в строящейся школе в Твери. Фото: ПТО

14 сентября на стройках двух школ в Твери побывал губернатор Игорь Руденя. Приехал он туда в рамках рабочей поездки по областному центру. В этот же день глава региона посетил стройки детских больниц и спортивных объектов.

Игорь Руденя посетил новые строящиеся школы в микрорайоне «Южный» и на улице Цветочная в Заволжском районе, сообщили в пресс-службе областного правительства. После открытия они смогут разместить почти 2,5 тысячи ребят.

В школе на улице Цветочная на стройке задействовано более 450 человек. Здесь отделочное работы близки к завершению. Школу в «Южном» строит в три смены. На объекте работает 560 человек. В основном корпусе заканчиваются отделочные работы, монтаж инженерных систем, благоустраивается территория.