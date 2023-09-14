Губернатор проинспектировал ход строительства Детской областной больницы в Твери

Губернатор Игорь Руденя ознакомился с ходом работ на стройках больниц. Фото: ПТО

14 сентября в рамках инспекционной поездки в Твери губернатор Игорь Руденя ознакомился с ходом работ на площадках учреждений здравоохранения.

В частности, побывал на площадке Областной детской клинической больницы. «В настоящее время работы на объекте активизированы. Продолжается строительство двух шестиэтажных корпусов. Началось возведение третьего корпуса, который соединит два основных. Вместе они составят единый комплекс больницы,» - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Побывал губернатор и на стройке новой детской поликлиники в Заволжье на улице 2-я Грибоедова. Глава региона осмотрел территорию и помещения учреждения. На данный момент построено здание поликлиники, выполняется чистовая отделка и монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, благоустройство территории. Планируется, что в текущем году все строительные работы будут завершены.