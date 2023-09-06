«Автодор»: На трассе М-11 в Тверской области изменится схема движения

На трассе М-11 «Нева» изменится схема движения. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Госкорпорация «Автодор» сообщила об изменении схемы движения на 209 км трассы М-11 «Нева» в Тверской области с 8 сентября. Этот участок расположен за Тверью по направлению к Питеру. Транспортный поток будет перенаправлен, вводится скоростное ограничение. Так что, вероятнее всего, этот участок скоростной трассы встанет в пробках. Сообщается, что это связано со строительством Северного обхода Твери.

Транспортный поток в сторону Москвы будет перенаправлен на новый путепровод. Скоростное ограничение составит 50 км/ч. В сторону Санкт-Петербурга автомобили будут двигаться по прежнему направлению. Скоростное ограничение – 40 км/ч.

«Просим водителей быть внимательными в пути, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков,» - обращается «Автодор» к автомобилистам.