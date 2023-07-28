Участок "Северного обхода" Твери откроют для автомобилистов в конце 2023 года

Полностью запустить движение по "Северному обходу" планируют запустить в 2024 году Фото: russianhighways.ru

Определены пути ускорения строительства "Северного обхода" Твери на трассе М-11 "Нева". Ход строительства на 33,9 км первого пускового комплекса, 176 - 208 км, проинспектировал председатель правления Госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

- После запуска движения по первому пусковому комплексу в декабре этого года автомобилисты получат выход с М-11 на Р-132 «Золотое кольцо» и Бежецк, - сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

Всего на первом пусковом комплексе будет построено 17 искусственных сооружений. Самые крупные из них - два моста через реку Тверцу. На втором, завершающем пусковом комплексе протяжённостью 30,22 км, 149-176 км М-11, возводят 11 искусственных сооружений. Самое сложное из них - мост через реку Волгу. Движение по нему, как и по всему второму комплексу, откроют к концу 2024 года.