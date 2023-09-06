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НовостиОбщество6 сентября 2023 7:04

В Ржеве открыли доски памяти героев СВО Сергея Кушнерёва и Артура Тулякова

В Ржеве почтили память героев СВО и открыли мемориальнеы доски на фасадах школы и лицея
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Табличка памяти Артура Тулякова появилась на фасаде лицея №35 Фото: администрация Ржевского муниципального округа

Табличка памяти Артура Тулякова появилась на фасаде лицея №35 Фото: администрация Ржевского муниципального округа

Две мемориальные доски в память о погибших героях СВО Сергее Кушнерёве и Артуре Тулякове открыты в школе №12 и Лицее №35 в Ржеве.

Памятные мероприятия состоялись 5 сентября.

"На торжественном открытии присутствовали родные и близкие погибших воинов, представители администрации Ржевского муниципального округа, коллектив и учащиеся школ, общественность" - сообщила администрация Ржевского муниципального округа.

Собравшиеся почтили память героев и возложили цветы к мемориальным табличкам на фасадах учебных заведений.

Мемориальную доску Сергею Кушнереву открыли на фасаде школы №12 Фото: администрация Ржевского муниципального округа

Мемориальную доску Сергею Кушнереву открыли на фасаде школы №12 Фото: администрация Ржевского муниципального округа