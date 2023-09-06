В Ржеве открыли доски памяти героев СВО Сергея Кушнерёва и Артура Тулякова

Табличка памяти Артура Тулякова появилась на фасаде лицея №35 Фото: администрация Ржевского муниципального округа

Две мемориальные доски в память о погибших героях СВО Сергее Кушнерёве и Артуре Тулякове открыты в школе №12 и Лицее №35 в Ржеве.

Памятные мероприятия состоялись 5 сентября.

"На торжественном открытии присутствовали родные и близкие погибших воинов, представители администрации Ржевского муниципального округа, коллектив и учащиеся школ, общественность" - сообщила администрация Ржевского муниципального округа.

Собравшиеся почтили память героев и возложили цветы к мемориальным табличкам на фасадах учебных заведений.