В ходе СВО погиб поисковик из Ржева, командир танка Артур Туляков

Артур Туляков служил в составе танкового батальона Тверской области Фото: vk.com/Роман Крылов

В ходе СВО погиб военнослужащий из Ржева Артур Туляков. Год назад Артур уехал в зону спецоперации в составе танкового батальона Тверской области, был командиром танка.

Он знаком многим ржевитянам, неравнодушный, добрый, отзывчивый, Артур долгое время был волонтёром ВПСО "Сова", на его счету многие спасённые жизни.

- Осенью прошлого года Артур перестал выходить на связь, его судьба была неизвестна, мы привлекали все возможные ресурсы, силы, знакомства, чтобы узнать, что с ним. До последнего дня в нас не угасала надежда, что он всё-таки жив. Но пришло трагическое известие - Артур погиб… Погиб героически при исполнении воинского долга! Его смерть - невосполнимая утрата для всех нас. Я выражаю свои искренние соболезнования семье, родным и близким людям Артура Тулякова. Мы скорбим вместе с вами! - выразил соболезнования глава Ржевского округа Роман Крылов.

Светлая память герою.