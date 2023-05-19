Сергей Кушнерёв погиб 3 мая 2023 года Фото: Роман Крылов

19 мая в Ржеве простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Сергеем Кушнерёвым.

Герой погиб 3 мая 2023 года.

- Сергей учился в 12 школе, затем окончил Ржевский колледж, сегодня многие его близкие и друзья приехали проводить Сергея в последний путь, не скрывая горечи утраты. Сергей был настоящим мужчиной, примером для многих. Он погиб как герой. Память о нём навсегда останется в наших сердцах! - выразил соболезнования родным и близким погибшего глава Ржевского округа Роман Крылов.

Сергея Кушнерёва похоронили с воинскими почестями.