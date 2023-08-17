Номер и директор появились у новой школы в микрорайоне "Южный" Твери

Школа уже почти готова к открытию. Фото: ПТО

Новая школа в тверском микрорайоне "Южный", рассчитанная на 1224 места, начнёт работать уже в этом учебном году. 16 августа школе присвоили номер, а также назначили директора.

Согласно постановлению главы Твери Алексей Огонькова, школа получила название "Центр образования № 56". Директором учебного учреждения назначена Ирина Николаевна Попова. С ней заключат трудовой договор на два года.

Ирина Попова - опытный педагог с восемнадцатилетним стажем работы в образовании. Учитель высшей категории. До настоящего времени она занимала должность замдиректора по учебно-воспитательной работе в Центре образования имени Атрощанка. Там же преподавала информатику.

Напомним, школу на улице Левитана строят организации Военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Помимо классов на 1224 учеников, здесь будут библиотека, два бассейна, актовый и спортивные залы, столовая. Рядом со зданием обустраивают футбольное поле, площадки для баскетбола и других спортивных игр, беговые дорожки.

Открыть "Центр образования № 56" должны к этому учебному году. По сообщению регионального правительства, работы идут в три смены, задействованы около 300 человек. Сейчас на объекте заканчивается монтаж кровли, идёт чистовая отделка помещений.