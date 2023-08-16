Игорь Руденя проинспектировал строительство школы в Твери

В строящейся школе во время инспекции. Фото: ПТО

16 августа губернатор Игорь Руденя проверил, как идет строительство школы в микрорайоне «Южный» в Твери. Вместе с главой региона ход работ проинспектировал депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев.

Школу на улице Левитана, в новых кварталах Южного, строят организации Военно-строительного комплекса Минобороны России.

«Сейчас на объекте работы ведутся в три смены, задействовано порядка 300 человек и необходимая техника. Завершается монтаж кровли, вентилируемого фасада, ведётся чистовая отделка внутренних помещений, монтаж сантехнического и электрооборудования. Строители приступили к работам по благоустройству территории», - сообщила пресс-служба областного правительства.

Работы ведутся. Фото: ПТО

Кроме того, для школы закупается мебель, инвентарь, учебное и кухонное оборудование.

Уточняется, что школа откроется в новом учебном году. Согласно проекту она рассчитана на 1224 места. Помимо классов там будут библиотека, два бассейна, актовый и спортивные залы, столовая, пищеблок. Рядом со зданием обустроят футбольное поле, площадки для баскетбола и других спортивных игр, беговые дорожки.

Внутри строящейся школы. Фото: ПТО

Рядом со строящейся школой 1 июня этого года открыли детский сад «Умка» с мультипликационной студией.

Сейчас в регионе по нацпроекту «Образование» также строятся школы на улице Цветочная в Заволжье Твери (на 1224 места), в деревне Вахонино (на 100 мест) и селе Дмитрова Гора (на 250 мест) в Конаковском округе, в Максатихе (на 300 мест).