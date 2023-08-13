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НовостиОбщество13 августа 2023 7:00

Для цирка в Твери построят новую электроподстанцию за 15 миллионов рублей

В Твери продолжаются работы по реновации Тверского цирка
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Новую подстанцию построят для Тверского цирка

Новую подстанцию построят для Тверского цирка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери продолжаются работы по реновации здания Тверского цирка. В рамках реализации проекта на Тверской площади, 2а, где расположено здание, построят новую электроподстанцию. Тендер опубликован на сайте Госзакупок. Цена контракта - 14 млн. 717 тыс. рублей.

Заказчиком выступает АО "Тверьгорэлектро". По плану закупок подрядчику предстоит установить два транформатора, проложить кабельные линии, установить счетчики учета электроэнергии.

Работы будут выполняться поэтапно, последним станет благоустройство территории на площадке.

Напомним, что в июне 2023 года Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции Тверского цирка. Здание общей площадью более 11 тыс. кв. метров будет реконструировано в концу декабря 2024 года.