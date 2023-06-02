Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2023 10:29

Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции Тверского цирка

Здание обретет новый облик к 2025 году
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Изменится фасад цирка, зрительный зал, внутренние помещения

Изменится фасад цирка, зрительный зал, внутренние помещения

Фото: Виктория ТУШКОВА

Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции Тверского государственного цирка. Здание общей площадью более 11 тыс. кв. метров будет реконструировано к 100-летнему юбилею цирка.

Изменится фасад здания, зрительный зал, внутренние помещения. Будут заменены все изношенные конструкции и инженерные системы.

- После модернизации площадь здания увеличится за счет новых помещений для животных. В цирке также будут созданы современные и комфортные условия для их содержания, - сообщает ППК "Единый заказчик в сфере строительства".

В зоне буфета появится детская игровая, будут оборудованы дополнительные посадочные места для посетителей и комфортная гардеробная. Зрительный зал цирка оснастят современным световым и звуковым оборудованием.

Работы по реконструкции должны завершить до 31 декабря 2024 года.