Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции Тверского цирка

Изменится фасад цирка, зрительный зал, внутренние помещения Фото: Виктория ТУШКОВА

Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции Тверского государственного цирка. Здание общей площадью более 11 тыс. кв. метров будет реконструировано к 100-летнему юбилею цирка.

Изменится фасад здания, зрительный зал, внутренние помещения. Будут заменены все изношенные конструкции и инженерные системы.

- После модернизации площадь здания увеличится за счет новых помещений для животных. В цирке также будут созданы современные и комфортные условия для их содержания, - сообщает ППК "Единый заказчик в сфере строительства".

В зоне буфета появится детская игровая, будут оборудованы дополнительные посадочные места для посетителей и комфортная гардеробная. Зрительный зал цирка оснастят современным световым и звуковым оборудованием.

Работы по реконструкции должны завершить до 31 декабря 2024 года.