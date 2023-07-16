В День города в Твери меняются некоторые автобусные маршруты

В Твери меняется схема движения автобусов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

16 июля Тверь отмечает 888-летие. На время праздничный мероприятий в городе будут ограничивать движение транспорта. Перекроют улицы, мосты и проспекты.

Изменится схема движения некоторых автобусов "Транспорта Верхневолжья":

- с 04:00 до 23:59 - №9, №20, №21, №211;

- с 21:00 до 23:00 - №6, №7, №9, №12, №15, №20, №21, №24, №30, №31, №33, №36, №41, №43, №45, №51, №55, №56, №154, №205, № 208, №211, №222, №223, №228, №233.

На время перекрытия Нового Волжского и Старого Волжского мостов, с 21:00 до 23:00, автобусы поедут в Заволжье и обратно черед Восточный мост.

Будьте внимательны при поездках.

Временная схема Графика: vk.com/tvercard