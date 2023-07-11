Полная программа Дня города – 2023 в Твери

Празднование 888-го Дня рождения Твери завершится фейерверком. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В воскресенье 16 июля Тверь будет праздновать день города. В этом году праздник посвящён трём событиям – 888-летию основания Твери, 95-летию со дня рождения поэта Андрея Дементьева и православному празднику Собор всех Тверских святых.

Как сообщает городская администрация, праздничная программа пройдет на семи городских территориях, всего запланировано более 30 мероприятий.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

11:30 – церемония возложения цветов к памятнику Михаилу Тверскому (пл. Св. Благоверного князя Михаила Тверского).

12:00 – начало концертно-развлекательной программы в Городском саду. В течение дня выступят Тверской муниципальный оркестр, детские творческие коллективы. Запланированы мастер-классы, игротека и выставки.

В течение дня (с 10:00 до 20:00) на Советской улице (участок от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых) будет работать выставка-ярмарка «Тверь мастеровая», а также ретро-площадка, на которой развернётся выставка ретро-автомобилей и экспозиция раритетных предметов прошлых лет от ретро-техно-музея «ИнтернетаНЕТ». На пересечении набережной Степана Разина с улицей Трёхсвятской откроются экспозиции гоночных и картинговых автомобилей, раллийного КАМАЗа, пройдут мастер-классы для детей и взрослых, перетягивание грузовых автомобилей.

В Свободном переулке будет организована пешеходная зона с уличными кафе. На Театральной площади запланирован вечерний концер тс участием звёзд российской эстрады, посвящённый 95-летию Андрея Дементьева.

21:30 – торжественный запуск свето-музыкального фонтана на Соборной площади.

22:00 – фейерверк над Волгой.

ВЫСТАВКИ

11:00 – 18:00 – в Тверском городской музейно-выставочном центре (Советская, 54) будут работать бесплатные выставки.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРОГРАММА

В течение дня на набережной Степана Разина, у памятника Андрею Дементьеву (пересечение с ул. Андрея Дементьева) и набережной Афанасия Никитина (от памятника Афанасию Никитину до Нового моста) будет проходить литературная программа, посвящённая поэту.

Праздничную программу «А я прошу вас, люди, чаще улыбайтесь» подготовила библиотека имени Герцена:

12:00 — 18:00 – на бульваре Радищева (напротив д.№14) пройдут мастер-классы, книгообмен, поэтическая сушка, открытый микрофон, игры с фотозонами и сюрпризами от библиотеки.

13:00 — 18:00 - в парке Победы развернётся летний читальный зал с интересной подборкой книг и мягкими пуфами, настольными играми и подвижными играми для детей и взрослых.

РАЗДАЧА ЖИВОТНЫХ

12:00 – В горсаду пройдёт выставка-раздача бездомных животных, организованная тверской Инициативной группой поддержки животных. Желающие смогут забрать понравившуюся собаку или кошку домой или просто помочь животным, у которых нет хозяев - принести собачий и кошачий корм, крупы. Запланированы мастер-классы и развлечения для детей.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

13:00 – в парке Победы начнётся патриотическая программа «Как будто лишь одну минуту стоит над миром тишина». На территории парка разместятся интерактивные площадки от областной Госавтоинспекции, военно-исторических клубов, Тверской Федерации дзюдо, муниципальной библиотечной системы.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

5:30 – начало чемпионата Твери по спортивной ловле рыбы спиннингом «Тверская блесна». Сбор участников на набережной Афанасия Никитина у дома 13.

10:00 – на Краснофлотской набережной у Дворца спорта «Юбилейный» состоятся игры Первенства России по баскетболу (дисциплина 3х3).

12:00 – 20:00 – в зоне отдыха на набережной Афанасия Никитина запланирована большая спортивная программа: городская зарядка, показательные выступления спортсменов, награждение знаками отличия ГТО, награждение победителей и призёров «ПРОбегТверь2023», фитнес-программа, чемпионат по брейк-дансу, фестиваль экстремальных видов спорта.

12:00 – старт чемпионата по пляжному волейболу «Золотой песок», турнира по настольному теннису «Топ-спин на пляже», командный турнир по теннису «Кубок дня города» и спортивная программа «Рекорды ГТО!».

20:00 – на Краснофлотской набережной у Дворца спорта «Юбилейный» пройдёт международный данк-контест с участием сильнейших спортсменов России, Беларуси и Казахстана.

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