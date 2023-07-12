В День города в Твери будут перекрывать улицы, мосты и проспекты

На день города в Твери перекроют улицы и набережные в центре Фото: Ольга ТРОФИМОВА

16 июля в день празднования 888-летия Твери в центре города ограничат движение транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности - электросамокатов. Некоторые улицы и площади перекроют заранее, оставив проезд только для транспортных средств, обеспечивающих мероприятия.

Постановление опубликовано на сайте администрации.

С 00:01 14 июля до 12:00 17 июля будет перекрыта Театральная площадь и Театральный проезд.

С 00:01 16 июля до 2:00 ночи 17 июля ограничат движение:

- по улице Советской, на участке от Тверского проспекта до Волжского проезда;

- в Свободном переулке, на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина;

- по улице Ивана Седых;

- по улице Трехсвятской, на участке от улицы Вольного Новгорода до набережной Степана Разина (кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие);

- по улице Вольного Новгорода (на участке от Тверского проспекта до Свободного переулка).

С 21:00 до 23:00 16 июля перекроют Новый Волжский и Старый Волжский мосты, Тверской проспект (на участке от улицы Советской до Нововолжского моста); Комсомольский проспект (на участке от улицы Горького до Нововолжского моста); набережную Афанасия Никитина (на участке от площади Мира до Речного вокзала).

Схема движения общественного транспорта будет изменена.

Будьте внимательны, ищите пути объезда.