В Тверской области выявлены случаи АЧС Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 7 июля в Тверской области объявлен карантин по АЧС. Постановление подписал губернатор Игорь Руденя. Случаи выявлены деревнях Жилино и Зехново.

Ограничительные мероприятия действуют на территории эпизоотических очагов, расположенных в Осташковском городском округе, угрожаемых зон, зон наблюдения, расположенных в Осташковском ГО, Селижаровском и Кувшиновском МО.

На угрожаемых территориях запрещен убой, а также ввоз и вывоз свиней за пределы округов. Временно ограничена охота.

Карантинные меры действуют - в деревнях Жилино, Петровское, Зехново, Дулово, Александрово, Нижние Котицы, Кулатово, Гладкое, Озерки, Уревы, Жук, Нелегино Осташковского округа и нескольких охотничьих угодьях.

Отметим, что за шесть месяцев на базе Тверской межобластной ветеринарной лаборатории было проведено 8744 исследования на АЧС. Ранее случаев заболевания выявлено не было.