С начала года случаев африканской чумы свиней в Тверской области не выявлено

Свинки здоровы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первое полугодие 2023 года в Тверской области не выявлено ни одного случая опасного заболевания - африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Тверской филиал Федерального центра охраны животных.

За шесть месяцев на базе Тверской межобластной ветеринарной лаборатории было проведено 8744 исследования на АЧС. В том числе:

- 851 испытание патологического материала и пищевой продукции, образцы которых отбирались не только в Тверской, но и в Ярославской и Вологодской областях;

- 7893 исследования биоматериала, доставленного с со свиноводческих и мясоперерабатывающих предприятий Тверской области;

По результатам проведённых исследований случаи африканской чумы свиней не зарегистрированы, сообщают специалисты.